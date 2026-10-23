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Brasil vota, América Latina contiene la respiración

En la cornisa

Marcelo Aguilar desde San Pablo 
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Bajo intervención directa de las plataformas digitales, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disputa su última elección corriendo de atrás al ultraderechista Flávio Bolsonaro. Los abstencionistas de la primera vuelta parecen claves para que la remontada que los últimos sondeos insinúan finalmente se concrete.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones en São Bernardo do Campo, San Pablo, Brasil, el 4 de octubre de 2026. AFP, Nelson Almeida.

Llegó la hora de la verdad. Pasado mañana Brasil decide si el mapa político sudamericano vira definitivamente a la ultraderecha o si el progresismo logra mantener a su último gran tótem al frente del mayor país del continente. Lo hace bajo presión y con resultado incierto. La encuesta Quaest publicada este miércoles da un empate técnico, con el 45 por ciento para Flávio Bolsonaro y el 44 para Lula. Al presentarla, el director del instituto, Felipe Nunes, dijo que «es la elección más pareja de la historia del país». Es el fiel retrato de una nación profundamente dividida políticamente.Según los datos revelados por la encuesta, tres indicadores dan la pauta de un crecimiento de las posibilidades de Lula respecto a lo que le auguraban los resultados de la primera vuelta, en la que fue sorpres...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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