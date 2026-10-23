En la cornisa

Llegó la hora de la verdad. Pasado mañana Brasil decide si el mapa político sudamericano vira definitivamente a la ultraderecha o si el progresismo logra mantener a su último gran tótem al frente del mayor país del continente. Lo hace bajo presión y con resultado incierto. La encuesta Quaest publicada este miércoles da un empate técnico, con el 45 por ciento para Flávio Bolsonaro y el 44 para Lula. Al presentarla, el director del instituto, Felipe Nunes, dijo que «es la elección más pareja de la historia del país». Es el fiel retrato de una nación profundamente dividida políticamente.Según los datos revelados por la encuesta, tres indicadores dan la pauta de un crecimiento de las posibilidades de Lula respecto a lo que le auguraban los resultados de la primera vuelta, en la que fue sorpres...
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