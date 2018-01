En las cuchillas

Los grupos de productores que se manifestaron en San José buscan conformar una numerosa delegación para concurrir a la convocatoria del 23.

El lunes, pasadas las 8.30 de la mañana, la presencia de productores en La Radial, punto en el que se encuentran las rutas 1 y 3 (a la altura del quilómetro 67 de la primera), fue numerosa. Los cálculos más optimistas indicaron que había 400 personas y más de 200 vehículos, entre camionetas, autos particulares y maquinaria agrícola. Hubo también incontables bocinazos de apoyo de quienes circulaban por la ruta, que la diputada suplente nacionalista María Luisa Conde (quien hace unas semanas tuvo su minuto de fama a nivel nacional al ocupar su banca durante la votación de la ley integral sobre violencia de género y afirmar que si las mujeres tienen “mal ojo” para “elegir” a agresores como pareja hay que “hacerse cargo”) propuso interrumpir como forma de propuesta, pero sin éxito.

El principal discurso durante la oratoria fue el del productor Daniel Campanella, radicado en las afueras de Libertad y reconocido dirigente de Unidad Popular, quien llamó a los presentes a acordar las exigencias a plantear a corto, mediano y largo plazo. “Es momento de poner el pellejo. Esto no es de uno, es de todos. Nos tenemos que juntar”, exclamó quien fuera presidente de la mesa departamental y edil del Frente Amplio hasta el divorcio del Movimiento 26 de Marzo, en 2008. Varios ediles nacionalistas, ex representantes colorados y la directora de Desarrollo de la Intendencia de San José, Mercedes Antía, formaron parte del auditorio. Para culminar, algunos vehículos se dirigieron, a todo bocinazo, hacia las cercanas localidades de Puntas de Valdez y Libertad, donde continuaron recibiendo saludos solidarios, pero también la mirada atenta de citadinos debatiéndose entre la indiferencia y la perplejidad.

La idea de manifestarse surgió a impulso de otras movilizaciones ocurridas el fin de semana en otros puntos del país, pero para esa tarde ya estaba previsto un encuentro en la Asociación Rural josefina. El objetivo: reunir el parecer de los productores del departamento para llevar una posición única a la asamblea previa a la convocatoria anunciada para el martes 23 en Durazno [véase en estas páginas la nota de Mariana Cianelli]. Los reclamos, el malestar y la agresividad hacia las figuras del gobierno fueron la tónica en la sede de la asociación. Allí, en no más de una hora, un centenar de personas definieron las demandas que llevarán a esa instancia: rebaja de los combustibles (gasoil a 28 pesos), del 10 por ciento de la tarifa de Ute, del 4 por ciento en el Iva y del 50 por ciento en los aportes patronales, además de la flexibilización de la inclusión financiera, subsidios para el sector agropecuario y medidas que atiendan el atraso cambiario y el endeudamiento de los rubros del agro.

RESPUESTAS URBANAS. El importante papel que juega el agro en la economía de San José no opaca la fuerte presencia de lo urbano en un departamento con tres ciudades: Libertad, Ciudad del Plata y San José de Mayo, donde vive alrededor del 80 por ciento de su población. En pleno auge del malestar de los productores movilizados, el socialista Gonzalo Ciganda, uno de los dirigentes frenteamplistas de más peso en San José, propuso, en diversos medios, que el Estado los respalde económicamente a partir de un análisis de sus ingresos, como forma de evitar la asistencia a quienes no lo necesitan. Puso como ejemplo lo que ocurre con las prestaciones del Mides: “Para obtener la Tarjeta Uruguay Social, el usuario debe demostrar su situación económica, presentar comprobantes personales, recibir a un asistente social en su casa, que le revise sus electrodomésticos, sus muebles, sus comodidades. Luego de pasar por una ecuación que consagra que es pobre de verdad, ahí el Estado acepta darle un ingreso que jamás es superior a 6 mil pesos”. De esta manera, razonó Ciganda, se podría evitar el “abuso” de algunos actores y que se siga desarrollando un espíritu de barrabrava “anti cuatro por cuatro”, que se genera porque en las ciudades no son pocos los que interpretan que están pidiendo beneficios que no necesitan.

Hoy, viernes, los productores, que cuentan con el respaldo de las gremiales comerciales de San José, continúan los preparativos para concurrir a la movilización de Durazno. Es intención de las gremiales concurrir a protestar con una delegación numerosa de vehículos, ómnibus y personas.