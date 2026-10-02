 «La realidad no se puede tapar con discursos» - Semanario Brecha
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Con Ricardo Perciballe, fiscal de delitos de lesa humanidad

«La realidad no se puede tapar con discursos»

Mariana Contreras
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La llegada a Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para supervisar el cumplimiento de las sentencias en los casos Gelman y Maidanik fueron la excusa para conversar con el fiscal, pero la charla también transcurrió por el debilitamiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la falta de respaldos, los vientos negacionistas y sus discrepancias con la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero.

Ricardo Perciballe, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Diego Vila.

—La semana pasada se hicieron las audiencias de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Gelman y Maidanik. Una de las obligaciones es asegurar que la ley de caducidad no sea un impedimento para hacer justicia. El Estado uruguayo entiende que se está cumpliendo ese mandato y solicitó que la obligación deje de ser supervisada, sin embargo, las víctimas no estuvieron de acuerdo y pidieron su continuidad. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad? —Para la fiscalía [la ley de caducidad] nunca fue un obstáculo. Tenemos una posición muy firme sobre que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, que no fueron creados por la ley 18.026, como dice la defensa de los militares, sino que fueron creadospor el Tribunal de Núremberg...

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Publicado en: Edición 2132 Uruguay
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