La izquierda logra adhesiones de última hora

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, congresista y exministro de Comercio y Turismo del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), llega al balotaje remontando la desventaja en intención de voto, y pese a tener a los medios tradicionales y el empresariado en contra. De acuerdo a los resultados oficiales de la primera vuelta, proclamados el 17 de mayo, la derechista Keiko Fujimori –gobernante tras bambalinas desde diciembre de 2022– obtuvo un 17 por ciento de los votos válidos, y Sánchez, de Juntos por el Perú, un 11,9. Desde entonces, el político avalado por el derrocado y detenido Castillo ha reclutado a más de 120 cuadros de otros partidos y colectivos, y con ellos ajustó el programa de gobierno de cara a la segunda vuelta. Sánchez presentó algunas de esas novedades en el debate presi...
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