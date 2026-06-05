La izquierda logra adhesiones de última hora - Semanario Brecha
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Segunda vuelta electoral en Perú

La izquierda logra adhesiones de última hora

Jacqueline Fowks desde Lima 
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, modificó su programa de gobierno incorporando aportes de partidos y de la sociedad civil para enfrentar el domingo a la hasta ahora favorita Keiko Fujimori.

Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, asisten al cierre de campaña este jueves, en Lima. EFE, John Reyes.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, congresista y exministro de Comercio y Turismo del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), llega al balotaje remontando la desventaja en intención de voto, y pese a tener a los medios tradicionales y el empresariado en contra. De acuerdo a los resultados oficiales de la primera vuelta, proclamados el 17 de mayo, la derechista Keiko Fujimori –gobernante tras bambalinas desde diciembre de 2022– obtuvo un 17 por ciento de los votos válidos, y Sánchez, de Juntos por el Perú, un 11,9. Desde entonces, el político avalado por el derrocado y detenido Castillo ha reclutado a más de 120 cuadros de otros partidos y colectivos, y con ellos ajustó el programa de gobierno de cara a la segunda vuelta. Sánchez presentó algunas de esas novedades en el debate presi...

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Publicado en: Edición 2115 Mundo
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