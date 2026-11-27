Los primeros en aprovechar las propiedades de la coca para la explotación económica fueron los hacendados españoles, que tras rechazarla inicialmente como elemento diabólico descubrieron que los indígenas esclavizados trabajaban con mayor energía bajo sus efectos, por lo que fomentaron su cultivo y comercio. La primera droga usada como excusa para una intervención militar extranjera en Colombia no fue la cocaína, sino un fármaco usado contra la fiebre: la quinina. Extraída de un árbol silvestre de las selvas colombianas, era un negocio tan lucrativo que numerosas empresas extranjeras se instalaron para exportarla, desatándose una competencia frenética conocida como fiebre de la quina. El cónsul italiano, que había hecho una fortuna rápida con el negocio, buscó obtener mayores ventajas apoy...
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