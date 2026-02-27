¿Por qué Cuba?

Estados Unidos, la potencia militar más grande del mundo, ha perdido hegemonía. Y no existe nada más peligroso que un poder que pierde su control sobre el planeta.

El capitalismo está en crisis producto del colapso del sistema especulativo financiero y su base real: el dólar. Ante la pérdida de su hegemonía en el mundo, el gobierno de Estados Unidos recurre a la fuerza militar para resolver los conflictos. La arquitectura internacional que hoy nos rige no responde al momento histórico que vivimos. El genocidio contra Palestina y Cuba, sin ningún costo para los agresores, es prueba de ello.

Es un hecho: en Oriente Medio y el Caribe se juega el destino de la humanidad.

Como señaló en el artículo «Hundir a Cuba» en el periódico Granma el historiador y director del Centro Fidel Castro Ruz, René González Barrios, «por la posición geográfica que ocupa, y por la importancia económica, política y militar de su posesión, desde los primeros momentos del surgimiento de Estados Unidos, Cuba fue para los sucesivos gobiernos del norte una añorada y preciada joya». La mayor de las Antillas es la llave de entrada hacia América Latina y el Caribe. Si Estados Unidos sometiera a Cuba, podría controlar el circuito marítimo de la región y, por lo tanto, la principal vía de intercambio comercial. Lo anterior, con el objetivo de expulsar a China y Rusia del continente latinoamericano y recuperar lo que Estados Unidos considera su territorio.

Y es que la crisis del sistema capitalista ha agudizado la contradicción entre el eje de Occidente, los países que integran la OTAN, y el eje euroasiático, China y Rusia.

Apropiarse de Cuba no ha sido una tarea fácil para el imperio del norte. Son más de seis décadas de la imposición de un bloqueo comercial y financiero que busca ahogar a la isla con el objetivo de infringir dolor en su población y que sea el propio pueblo el que genere un cambio de sistema político afín a los intereses de Estados Unidos.

A pesar de las sanciones, Cuba ha desarrollado un sistema socialista y alcanza logros sustanciales en educación, salud, ciencia, cultura y deportes. El pueblo cubano y sus conductores han dado pruebas de estoicismo, dignidad y resistencia.

René González recordó: «El presidente Teodoro Roosevelt, enaltecido hoy por los anexionistas de Miami como libertador de Cuba, en septiembre de 1906, durante la segunda intervención militar de Estados Unidos en la isla, expresaría: “Estoy tan enojado con esa infernal pequeña república cubana que me gustaría borrar a su pueblo de la faz de la tierra”. Era el mismo pensamiento del empresario Cyrus Duvall, recogido por el diario Washington Post el 13 de agosto de 1900: “Si primero pudiera hundirse la isla por una media hora […], si todas las cosas vivas pudieran ser removidas y purificarse la tierra con fuego y agua, y repoblarla con norteamericanos, entonces sería un paraíso en la tierra”».

La política del odio y exterminio respecto a Cuba tiene más de dos siglos de existencia. Ahora, Donald Trump recrudece el plan de genocidio contra la isla y ejecuta un bloqueo naval que impide el ingreso de petróleo. Las consecuencias resultan alarmantes, con niños y niñas en los hospitales que podrían morir producto de la falta de electricidad e insumos médicos, y universidades y escuelas afectadas por la medida asesina del gobierno de Estados Unidos.

A pesar de lo anterior, el pueblo cubano resiste. Sin embargo, hoy más que nunca necesita de la solidaridad de los pueblos del mundo que tanto le debemos a la revolución cubana.

En este sentido, es determinante el rol que pueden jugar los países que integran el BRICS. Cuba es un país asociado al bloque, y defender su derecho a existir es defender los principios básicos de un mundo civilizado.

En algún momento de sus historias todos los países del mundo pueden dar prueba de haber sido auxiliados por médicos, profesores, cubanos y cubanas. Hoy es nuestro turno: en Cuba se juega el destino de la humanidad.

Florencia Lagos Neumann es investigadora chilena. Magister en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales. Tomado de El Ciudadano. Brecha reproduce fragmentos.