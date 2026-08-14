Sobre la cancelación de la exhibición de La gran Palestina

El Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico) de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República invitó a la exhibición del ensayo-documental La gran Palestina, del director mexicano Rafael Rangel, para el día 12 de agosto en el aula magna de dicha casa de estudios.

Como es de público conocimiento, el día anterior el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani cuestionó en redes dicha exhibición y dijo que convocaría al decano de la FIC a la Comisión de Educación de Diputados para dar explicaciones por «hechos de carácter antisemita», aduciendo que se trata de «una película de propaganda del grupo terrorista Hamás». El hecho despertó inmediatamente todo tipo de reacciones y declaraciones, y el Ceico canceló la exhibición al día siguiente.

Como BDS-Espacios Libres de Apartheid Uruguay sostenemos la pertinencia de acceder a materiales como La gran Palestina, una magnífica película coral que nos permite ver a través de los ojos de las personas que quedaron atrapadas en Gaza entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025, período durante el cual existió un cese al fuego con intercambio de rehenes.

Como señalaron algunas de las personas que acudieron a la FIC al no haber sido advertidas de la cancelación, se trata de «ver, justamente, lo que no se muestra en ningún lado»; «películas de este estilo no hay en casi ningún streaming hoy en día. La otra campana la tenemos muy clara: queremos ver la propia de los mismos palestinos»; «realmente hay una visión dominante que se niega a aceptar lo que está ocurriendo en Palestina, el genocidio que está ocurriendo, la falta de cumplimiento del alto al fuego, la matanza permanente, que no empezó el 7 de octubre del 23. Hay que conocer desde 1948 cuál ha sido la historia».

Invitamos al diputado Schipani y a todos quienes estén interesados a ver la película para poder intercambiar al respecto con propiedad, tal como corresponde en una sociedad que respeta la libertad de expresión.

Montevideo, 13 de agosto de 2026