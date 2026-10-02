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Con Emmanuel Carrère

Todo sobre mi madre

María José Santacreu
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 15 min

Hacía mucho tiempo que no había tanta expectación por la visita de un escritor a Montevideo. El martes pasado, a modo de avant-première de la Feria Internacional del Libro que empieza hoy, el escritor francés dio una charla junto a Gabriel Peveroni en el Teatro Solís, recibió la distinción de visitante ilustre y, cómo no, conversó con la prensa sobre su último libro, Koljós, un relato autobiográfico centrado en la figura de su madre, la historiadora especializada en Rusia y la URSS, Hélène Carrère d’Encausse, muerta en 2023.

Emmanuel Carrère. Federico Gutiérrez.

Desde que Emmanuel Carrère1 abandonó la novela para dedicarse de lleno a ese híbrido que es la novela de no ficción, sus narraciones están llenas de relaciones improbables, conexiones inauditas, relatos inverosímiles y derivas imprevistas. Es como si la realidad necesitara más imperiosamente que la ficción convocar la maravilla para mantener al lector agarrado de la solapa, la nariz metida en el libro, y que arda Troya. Así, mientras que a muchas novelas les basta narrar un tranquilo romance a la orilla del mar, o incluso la historia de un asesinato, la novela de no ficción recurre a menudo a otras estridencias y donde la ficción tal vez cuente la historia de un mago, la no ficción solo lo haga si el mago es, además, manco. Antes de escribir El adversario, el libro que narra la historia de...

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Publicado en: Cultura Edición 2132
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