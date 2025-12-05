Un círculo que se va cerrando - Semanario Brecha
Edición 2089 Suscriptores
Honduras, una elección en tiempos de «corolario Trump»

Un círculo que se va cerrando

Roberto García Ferreira
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

El todavía oficialismo progresista hondureño confiaba en que saldría victorioso de las elecciones presidenciales del domingo, pero finalmente quedará fuera de la segunda vuelta. Tendencias de fondo, nacionales y regionales, y la presión imperial explicarían el resultado.

Un hombre lee un periódico en Tegucigalpa, Honduras, el 1 de diciembre, al día siguiente de las elecciones nacionales. AFP, Orlando Sierra.

Al momento de cerrar esta nota, el final de la reñida elección hondureña es incierto: con un escrutinio que apenas sobrepasa el 84 por ciento de los votos emitidos el pasado domingo, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, adelanta por menos de 1 punto –unos 8 mil votos– a su opositor del Partido Liberal, Salvador Nasralla. En tercer lugar, y lejos de la disputa, quedó la candidata oficialista, abogada y exministra de Defensa, Rixi Moncada, representante del partido de izquierda Libertad y Refundación (LIBRE), actualmente en el gobierno. Aunque a menudo todo puede pasar en la intrincada política de ese país, el regreso conservador parece asegurado.
En un primer momento, los resultados resultaron sorpresivos para el oficialismo, pues manejaba cifras de encuestadoras de opinión públ...

Publicado en: Edición 2089 Mundo
Palabras clave:

