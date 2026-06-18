Una presidenta con muy baja legitimidad - Semanario Brecha
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Fujimori asegurada de ganar en Perú

Una presidenta con muy baja legitimidad

Jacqueline Fowks desde Lima 
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La hija mayor del exdictador peruano Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ganará las elecciones presidenciales con unos pocos miles de votos por encima del izquierdista Roberto Sánchez tras haber maniobrado desde el Congreso y el sistema de Justicia.

Keiko Fujimori dialoga con periodistas en Lima, Perú, el 10 de junio. EFE, Paolo Aguilar.

Keiko logró hacer cambiar las normas electorales: gozó de un amplio financiamiento electoral estatal y los congresistas dejaron de estar prohibidos de hacer campaña por su lideresa o de reelegirse. También consiguió, mediante argucias legales, anular lo avanzado en el juicio por lavado de activos y organización criminal: el caso Cócteles-Odebrecht, y tuvo y tiene de su lado a los medios tradicionales para atacar al adversario. Sánchez, que se candidateó como abanderado del expresidente Pedro Castillo –hoy preso– no pudo revertir las campañas mediáticas en su contra, que alentaban el miedo al «comunismo» y «la inestabilidad económica». La lideresa del partido Fuerza Popular llegará al Ejecutivo con poca legitimidad y las organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos ya expre...

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Publicado en: Edición 2117 Mundo
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