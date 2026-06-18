Una presidenta con muy baja legitimidad

Keiko logró hacer cambiar las normas electorales: gozó de un amplio financiamiento electoral estatal y los congresistas dejaron de estar prohibidos de hacer campaña por su lideresa o de reelegirse. También consiguió, mediante argucias legales, anular lo avanzado en el juicio por lavado de activos y organización criminal: el caso Cócteles-Odebrecht, y tuvo y tiene de su lado a los medios tradicionales para atacar al adversario. Sánchez, que se candidateó como abanderado del expresidente Pedro Castillo –hoy preso– no pudo revertir las campañas mediáticas en su contra, que alentaban el miedo al «comunismo» y «la inestabilidad económica». La lideresa del partido Fuerza Popular llegará al Ejecutivo con poca legitimidad y las organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos ya expre...
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