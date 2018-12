Depresión y fascismo

Bifo Berardi —Montevideo es una cultura deslumbrante.

Gabriel Delacoste —Qué inesperado.

—Es imprevisto, sí, sobre todo por el estilo de la vida cotidiana. La lentitud de la vida cotidiana. En el buen sentido, y tal vez el malo. Me pregunto si eso pertenece más a la historia cultural del país o a un efecto ideológico y de distancia desde el neoliberalismo. Ayer (por el 12 de noviembre) he leído sobre lo que pasa en Montevideo Gas, donde los obreros amenazan ocupar la oficina, y en el mismo periódico hay también una carta de protesta de la empresa que dice “nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer...”. El tono me pareció una broma al comienzo, ¡no se puede creer! Hay patrones que aclaran, que prometen… En todos los países que he visitado en los últimos años la prepotencia pa...